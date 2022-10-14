«Ростов» — «Урал»: Влут вывел гостей вперед

«Ростов» принимает «Урал» в матче 13-го тура РПЛ.

На 71-й минуте при счете 1:1 игрок гостей Рай Влут вывел команду вперед. Денис Кулаков выполнил подачу с правого фланга, Влут обработал мяч в центре штрафной и вторым касанием пробил в дальний угол.

Отметим, что Влут вышел на поле на 69-й минуте, заменив Александра Юшина. Также для 27-летнего игрока это первый гол в составе «Урала».