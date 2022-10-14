«Ростов» — «Урал»: Турбин украл у футбола две минуты, первый тайм завершен преждевременно

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Арбитр Евгений Турбин добавил к основному времени первого тайма матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» две минуты, но дал сыграть всего 10 секунд.

Когда телесекундомер показывал 44 минуты и 50 секунд, судья остановил игру.

Турбин остановил игру.

Возобновилась она, когда на телехронометре значились 48 минут и 10 секунд.

Матч возобновился.

А всего через 10 секунд Турбин дал свисток на перерыв. Это нормально, что рефери украл у команд и болельщиков почти две минуты?