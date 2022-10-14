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Судейство

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«Ростов» — «Урал»: Турбин украл у футбола две минуты, первый тайм завершен преждевременно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Матч 13-го тура «Ростов» — «Урал».

Арбитр Евгений Турбин добавил к основному времени первого тайма матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» две минуты, но дал сыграть всего 10 секунд.

Когда телесекундомер показывал 44 минуты и 50 секунд, судья остановил игру.

Турбин остановил игру.
Турбин остановил игру.

Возобновилась она, когда на телехронометре значились 48 минут и 10 секунд.

Матч возобновился.
Матч возобновился.

А всего через 10 секунд Турбин дал свисток на перерыв. Это нормально, что рефери украл у команд и болельщиков почти две минуты?

Через 10 секунд после возобновления Турбин дал свисток на перерыв.
Через 10 секунд после возобновления Турбин дал свисток на перерыв.
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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