Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4).

— У «Спартака» много высоких футболистов, но в последнее время, после ухода Олега Кононова, перестали получаться подачи угловых. Почему у команды нет розыгрышей?

— Стандарты — очень важная часть. Говоря об угловых и фланговых штрафных, очень большую роль играет то, куда закручивается мяч. Очень важна синхронизация действий при стандартах. Будем над этими вещами работать.

— Когда великий Олег Романцев последний раз посетил «Открытие Арену», Олега Кононова уволили. Сегодня Романцев вновь пришел на стадион. Доменико, вы остаетесь?

— Хороший вопрос (улыбается). Не моя работа — решать, здесь мне быть или нет. Когда я здесь, буду отдавать работе все, сто процентов. Спрашивайте об этом других ребят.

— Вы никого не обвиняете, но команда, по-вашему, играла хорошо. Значит, неправильной была ваша установка?

— Надо разделять вещи. Мы не заслужили ничьей 0:0 с «Уралом», мы не заслужили проиграли 1:4 «Ростову». Но счет на табло. Я всегда буду защищать своих игроков. Это мои игроки, и я от них завишу полностью. Я не могу сам выйти на поле и играть. Вы никогда не разделите их и меня. Сегодня нет причин обвинять игроков. Они молоды. Максименко и Кралу 21, Умярову 19 — продолжать? Это позиция и клуба, и моя лично — развивать этих ребят. Сегодня мы заплатили эту цену. Семь недель — это недолгий период. Вы правы — это моя вина. Можете так и написать. Принимаю это, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

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