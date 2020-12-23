Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, что он войдет в совет директоров «Локо»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он войдет в совет директоров клуба. Сегодня об этом в своем Telegam-канале сообщил журналист Иван Карпов.

— Когда будет официальная информация, тогда будем комментировать, — сказал «СЭ» Булыкин. — Есть ли движение в этом направлении? Я ничего не знаю.

Ранее появлялась информация о возможном уходе из клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

(Севастиан Терлецкий)