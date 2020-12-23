Источник назвал нового председателя совета директоров «Локомотива»

Новым председателем совета директоров «Локомотива» с большой долей вероятности станет заместитель генерального директора РЖД — Александр Плутник, утверждает в своем Telegam-канале журналист Иван Карпов.

Летом этого года Плутник стал заместителем главы РЖД Олега Белозерова. Он курирует в монополии вопросы корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, а также управлением и распоряжения имуществом.

С 2015 по 2020 годы Плутник занимал должность генерального директора АО «ДОМ.РФ». В феврале 2020 года он был назначен генеральным директором ООО «Новые городские проекты». С марта 2020 года этот менеджер замещал должность советника по вопросам городской экономики государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (по совместительству).

Что касается других членов нового СД железнодорожников, то в нем появится новый человек — бывший форвард красно-зеленых и сборной России Дмитрий Булыкин.

Ранее появлялась информация о возможном уходе из клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

В нынешнем сезоне после 19-ти туров в чемпионате России «Локомотив» идет на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 28 баллов.