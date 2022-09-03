Норманн прошел медосмотр перед арендой в «Динамо»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн близок к переходу в «Динамо», сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, 26-летний норвежец прошел медосмотр для московского клуба. Сообщается, что хавбек будет арендован с правом выкупа.
Прошедший сезон Норманн выступал в аренде за «Норвич». Наего счету гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|
2
|Спартак
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|
4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
|
5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
6
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|
8
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|
9
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
10
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|
12
|Оренбург
|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
|
13
|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|- : -
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
Новости