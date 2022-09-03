Норманн прошел медосмотр перед арендой в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн близок к переходу в «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, 26-летний норвежец прошел медосмотр для московского клуба. Сообщается, что хавбек будет арендован с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн выступал в аренде за «Норвич». Наего счету гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.