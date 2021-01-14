Ни один из матчей ЦСКА и «Спартака», состоявшихся в 2020 году и показывавшихся по общедоступному телевидению, не вошел даже в топ-5 самых популярных футбольных трансляций года, если брать игры исключительно между российскими командами. Это стало понятно после того, как компания Mediascope опубликовала последние данные по телевизионным рейтингам за 2020-й год.

Матч «Спартак» — ЦСКА в четвертьфинале Кубка России, состоявшийся 4 марта и транслировавшийся по «Матч ТВ», собрал аудиторию в 1,13 миллиона человек. Игра второго круга чемпионата-2019/20, прошедшая 30 июня и также показывавшаяся по «Матч ТВ», собрала аудиторию в 1,08 миллиона зрителей. Это 7-е и 8-е место в рейтинге. Что касается встречи первого круга чемпионата-2020/21, то она транслировалась на платном канале «Матч Премьер».

Возглавляют же список два матча «Спартака» и «Зенита» в чемпионате-2020/21 (3 октября и 16 декабря). Следом расположились игры «Краснодар» — «Спартак» (24 октября), «Зенит» — «Краснодар» (8 ноября), матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» (7 августа) и встреча «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Кубка России (19 июля). И только следом идут два московских дерби.

(Дмитрий Гирин)

В топе — фигурка, биатлон и хоккейный МЧМ, футбол отстает. Что смотрели россияне по ТВ в 2020 году