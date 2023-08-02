Деменко заявил, что его не удивляет лидерство «Краснодара» и «Спартака» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о лидерстве «Краснодара» и «Спартака» в РПЛ.

После двух стартовых туров «Краснодар» и «Спартак» с 6 очками делят лидерство в турнирной таблице. Быки обыграли «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0), а красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1).

«Ничего удивительного в этом нет, просто команды взяли свои очки. Хотя они могли и потерять их. «Спартак» вытащил игру в Оренбурге, а «Краснодар» дожал «Сочи». Пока мы видим то, что и должно быть в таблице. Единственное, «Зенит» потерял очки, но их будут терять все», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».