Давыдов считает, что «Спартак» должен назначить главным тренером Черчесова
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос о том, кто должен стать новым главным тренером красно-белых.
«Какой тренер нужен «Спартаку»? Лично я никого не вижу, кроме Станислава Черчесова», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».
«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Испанец тренировал красно-белых с лета 2022 года.
Последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле прошлого года.
Источник: «РБ Спорт»
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