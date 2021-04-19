ЦСКА сообщил о состоянии Фернандеса и других травмированных

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию о травмированных игроках. В среду, 21 апреля, красно-синие в полуфинале Кубка встрется с «Локомотивом».

Марио Фернандес, получивший повреждение накануне воскресного матча с «Сочи» (1:2), и Вадим Карпов, травмировавшийся в первом тайме, прошли сегодня обследования в Москве. У обоих выявлена мышечная травма бедра. Сроки возвращения футболистов в общую группу будут определены позднее.

Бактиер Зайнутдинов и Эмиль Бохинен продолжают работать по индивидуальной программе. У игрока сборной Казахстана выявлено повреждение приводящей мышцы, у норвежца — передней поверхности левого бедра. Также индивидуально занимаются Константин Кучаев, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс.

Нападающий Владислав Яковлев, получивший повреждение в матче молодежного первенства против «Ахмата», выбыл на 3-4 недели. МРТ выявило у него повреждение задней поверхности бедра. Кроме того, под наблюдением медицинского штаба работают игрок молодежки Эдуард Багринцев и защитник Никита Котин, который зимой перешел на правах аренды в «Иртыш». Оба футболиста выбыли с повреждениями задней поверхности бедра.