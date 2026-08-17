Россиянка рассказала, как ее флаг оказался на плечах Махачева после боя с Иэном Гэрри

Россиянка Гаяна рассказала «СЭ», как ее флаг России оказался в октагоне после боя Ислама Махачева и Иэна Гэрри на UFC 330.

На флаге она написала три имени — Хабиб, Ислам и Усман. Гаяна родилась в Сургуте, выросла в Москве, а в последние годы живет в США.

«Я решила сделать флаг за пару часов до отлета в Филадельфию, — сообщила девушка. — Почему эти три имени? Хабиб — наш первый чемпион, Ислам — наш нынешний чемпион, а Усман [Нурмагомедов], я думаю, будет нашим следующим чемпионом из России в UFC. Было немного удивительно, что я была единственной из всего солд-аут стадиона с российским флагом. Это немного обидно и странно. Но здорово, что получилось так, как получилось.

Я размахивала флагом на протяжении всего боя и до этого, и в итоге Ризван, менеджер Ислама и всей команды, увидел его и буквально за несколько секунд до интервью Джо Рогана с Исламом подбежал и спросил: «Можно я возьму этот флаг в клетку?» Я ответила: «Конечно, конечно!» Только вдогонку крикнула: «Только, пожалуйста, верните его!» Очень классно и неожиданно, что флаг оказался там, на плечах у Ислама.

К сожалению, мне не удалось получить их автографы на флаге, но я понимаю, что после боя душ, интервью, пресс-конференция занимают много времени, им было не до этого. Но... да, обидно (улыбается). Спасибо Ризвану, что флаг вернули. Нас уже выгоняли со стадиона: «Давайте, выходите!» — «Нет-нет, там мой флаг!» И ребята-секьюрити сказали: «Ок, оставьте их, сейчас мы разберемся, где ее флаг, и отпустим».

Всех нас с победой, с победой Дагестана, с победой России. Спасибо Исламу за этот потрясающий поединок. Я счастлива, что там оказалась, надеюсь, это мой не последний бой на арене».

16 августа Махачев победил 28-летнего ирландца единогласным решением судей и защитил титул.

Теперь на счету россиянина 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в профессиональных ММА. У 28-летнего Гэрри 2 поражения и 17 побед.