Выбери лучшего игрока 26-го тура РПЛ
20:45
Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 26-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:
— Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин: отразил пенальти в матче с «Уралом» (1:0)
— Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк: гол + пас в игре с «Ростовом» (4:1)
— Хавбек «Уфы» Владислав Камилов: дубль в матче со «Спартаком» (3:0)
— Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов: два гола в матче с «Зенитом» (2:2)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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