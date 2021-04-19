Булыкин считает, что у «Локомотива» есть шансы на чемпионство

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Шансы есть всегда, все футболисты всегда бьются до последнего, если есть надежда. Даже малейший шанс на чемпионство мотивирует игроков думать о максимальном результате в каждом матче. У нас есть много примеров, когда команды отрывались от второго места, и не могли сохранить преимущество. Будет ли это сейчас, покажут последние 4 тура», — сказал Булыкин «СЭ».

Также Булыкин оценил работу главного тренера «Локо» Марко Николича.

«Тренер очень хорошо провел зимние сборы, всё было сделано очень качественно. Атмосфера в команде очень важна, именно над ней Марко очень хорошо поработал», — добавил Булыкин.

Следующий матч «Локомотив» проведет против ЦСКА 21 апреля в 19:00 по московскому времени. Железнодорожники с 49 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — 55 баллов и первая строчка.

(Антон Иванов)