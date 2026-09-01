ESPN: «Рома» вышла из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике

«Рома» не будет подписывать полузащитника «Зенита» Луиса Энрике, сообщает ESPN.

По информации источника, римляне отказались продолжать переговоры после отказа «Зенита» от последнего предложения. Ранее журналист Пабло Оливейра сообщал, что сделка находится под угрозой из-за бюрократических сложностей.

Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.