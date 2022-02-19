Тульский «Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче с клубом «Лиепая»
Тульский «Арсенал» провел товарищеский матч против клуба «Лиепая». Встреча закончилась со счетом 2:2.
Отметим, что ранее 19 февраля туляки провели другой товарищеский матч. «Арсенал» победил «Оренбург» — 2:0.
Товарищеские матчи. Клубы
«Арсенал Т» — «Лиепая» — 2:2 (1:1)
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|
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|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
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|29
|
6
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|7
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|
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|
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|5
|4
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|
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|
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|6
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|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
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|16
|
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|Химки
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|2
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
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|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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