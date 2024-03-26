ЦСКА передаст все доходы с матча с «Факелом» жертвам трагедии в Подмосковье

ЦСКА направит все доходы с домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Факелом» в помощь пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Также отмечается, что специалисты медицинского департамента ЦСКА готовы оказать всем жертвам консультационно-диагностическую медицинскую помощь в вопросах реабилитации.

ЦСКА примет «Факел» в рамках 23-го тура чемпионата России 7 апреля. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.