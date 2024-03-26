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Мостовой: «Я узнал про Лещука благодаря Радимову. Не слышал ничего о нем раньше»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что узнал о вратаре «Динамо» Игоре Лещуке от Владислава Радимова.

«Я спросил у Радимова, кто такой Лещук? Да, было такое. До того момента я не знал, кто такой Лещук. А кто это? Откуда я мог про него знать? Влад мне сказал, что это запасной вратарь «Динамо». Я не знал об этом. Я знаю Черчесова, Шунина, Дасаева, Акинфеева. Я где-то прочитал слова Игоря про Радимова, поэтому у Влада спросил: «Кто это?». Не слышал ничего о нем раньше. Благодаря Радимову я узнал про Лещука», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Лещук является воспитанником «Динамо». Всего за основную команду бело-голубых он провел 53 матча, в которых пропустил 60 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего голкипера в 700 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Игорь Лещук
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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