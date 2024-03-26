Мостовой: «Я узнал про Лещука благодаря Радимову. Не слышал ничего о нем раньше»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что узнал о вратаре «Динамо» Игоре Лещуке от Владислава Радимова.

«Я спросил у Радимова, кто такой Лещук? Да, было такое. До того момента я не знал, кто такой Лещук. А кто это? Откуда я мог про него знать? Влад мне сказал, что это запасной вратарь «Динамо». Я не знал об этом. Я знаю Черчесова, Шунина, Дасаева, Акинфеева. Я где-то прочитал слова Игоря про Радимова, поэтому у Влада спросил: «Кто это?». Не слышал ничего о нем раньше. Благодаря Радимову я узнал про Лещука», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Лещук является воспитанником «Динамо». Всего за основную команду бело-голубых он провел 53 матча, в которых пропустил 60 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего голкипера в 700 тысяч евро.