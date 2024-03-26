Дьяков назвал основных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, кто является основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Для «Зенита» основной конкурент — это «Динамо». В «Краснодар» я, итак, не верю, а после отставки Ивича, тем более. Что касается «Динамо», у них все есть, все зависит от них. «Зенит» сейчас еще усилился зимой, стал сильнее. Тяжело, но шансы у «Динамо» есть. Обычно после паузы на сборные сказываются не очень хорошо на лидерах, выбываешь из игрового ритма», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

«Зенит» после 20 туров РПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Следом идет «Краснодар» (39) и «Динамо» (38).