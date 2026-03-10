ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано в матче с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

На 17-й минуте аргентинец в борьбе за мяч ударил Осипенко ногой в плечо. Главный судья встречи Сергей Иванов после вмешательства ВАР показал Лусиано красную карточку. По информации «СЭ», форвард принес извинения защитнику бело-голубых.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 20 туров. «Динамо» с 27 очками идет на седьмой строчке.