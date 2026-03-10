Тарасов о ничьей «Ахмата» с «Локомотивом»: «Станислав Саламович знает толк в футболе»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением о ничьей железнодорожников с «Ахматом» (2:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«В этом туре все лидеры допустили осечки. «Локомотив» мог выиграть. Времени не хватило, игроки сами себе проблемы создали. Станислав Саламович знает толк в футболе и знает, что делать. Результат закономерный. Железнодорожники заслуженно отыгрались, потому что во втором тайме «Локомотив» полностью доминировал. Давление на футболистов присутствует, но на это нельзя обращать внимание. Тут должны себя проявлять лидеры команды. Выиграй — были бы первыми», — сказал Тарасов «СЭ».

«Локомотив» (41 очко) упустил возможность стать лидером РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице. Команда уступает 2 очка лидирующему «Краснодару».