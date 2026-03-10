«Динамо» объявило о продлении контракта с Маринкиным до 2029 года

«Динамо» продлило контракт с полузащитником Тимофеем Маринкиным, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с 17-летний игроком рассчитано до 2029 года. Предыдущее соглашение истекало в конце 2027 года.

Маринкин с июня 2025 года выступает за вторую команду «Динамо». В сезоне-2025/26 хавбек провел 2 матча за основную команду «Динамо» и сделал одну результативную передачу.

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