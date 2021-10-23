В субботу, 23 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В последний раз команды играли в 2019 году. Тогда соперники обменялись победами (2:0 в пользу саарцев и 1:0 — в пользу армейцев).

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 встречах, у «Крыльев» 16 баллов и восьмая строчка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.