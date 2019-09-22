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ЦСКА — «Краснодар»: все голы матча

20:18
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ЦСКА дома принимает «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». На 32-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич открыл счет с 11-метровой отметки. Спустя 5 минут форвард армейцев Федор Чалов удвоил преимущество москвичей. На 41-й минуте встречи Влашич забил второй гол.

32-я минута: гол Влашича

37-я минута: гол Чалова

41-я минута: второй гол Влашича

ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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