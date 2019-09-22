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Новости   //    Футбол   //    РПЛ   //    ЦСКА

Виктор Гончаренко: «Чалову попали по носу? Это футбол! Бьют иногда больно»

21:44
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Краснодаром» (3:2) рассказал о взаимодействии защитников команды и повреждении Федора Чалова.

— Дивеев много помогал Карпову. Что-то специально сказали ему?

— Дивеев один из опытных, играет в молодежной сборной и в основе ЦСКА. Он руководит защитной линией, должен видеть, что происходит справа и слева от него. В связи с этим выходить вперед или отскакивать назад.

— Федору Чалову опять по носу попали. Что там случилось?

— Это футбол. Бьют иногда, больно. Ничего страшного нет. Нос — это не то, что у Сигурдссона было. Обойдемся. (Ярослав Сусов)

Благодаря победе над «Краснодаром» (3:2) ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице.

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