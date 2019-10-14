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ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

15:45

ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Коломну» со счетом 5:1. Дубль оформил Лукас Сантос.

Товарищеский матч

ЦСКА — «Коломна» — 5:1 (4:1)

Голы: Лукас Сантос, 13 (1:0). Бурлуцкий, 22 (1:1). Лукас Сантос, 27 (2:1). Марадишвили, 35 (3:1). Тикнизян, 36 (4:1). Востриков, 87 (5:1).

ЦСКА: Помазун (Тороп, 82), Щенников, Гогуа, Шарлия, Елеев (Аванесян, 66), Карпов, Тикнизян, Марадишвили (Елеев, 88), Крачковский (Янов, 66), Лукас Сантос, Нисимура (Востриков, 46).

«Коломна»: Первой, Алаев, Николаеш, Новак, Ермолаев, Андреев, Турсунов, Бойцов, Замышляев, Бурлуцкий, Суконкин.

14 октября. Москва. Стадион «Октябрь».

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