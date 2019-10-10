Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева — об успехах «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», проблемах «Динамо», селекции и новом тренере «Спартака» и составе сборной.

— Чем можно объяснить нестабильность ЦСКА?

— Мне кажется, в очередной раз ссылаться на молодость или травмы — уже банально и неправильно. Такие качели -1:5 с «Лудогорцем», 0:2 с «Эспаньолом», откуда вскоре выгоняют тренера, 1:3 с «Ростовом» — при всем моем уважении, это перебор. К примеру, если взять матч с «Ростовом», то команда Карпина была просто лучше готова, она грамотнее вела игру. Тут хочешь не хочешь возникают вопросы к тренерскому штабу. Еще мне показалось, что не все футболисты ЦСКА понимают, за какой клуб они выступают, и какие перед ними стоят цели. ЦСКА — флагман российского футбола, и игроки должны соответствовать этому статусу, помнить историю и чтить традиции. К сожалению, такие удары болезненно сказываются на репутации клуба. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Газзаева