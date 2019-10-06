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Болельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом»

16:38
Баннер фанатов ЦСКА в поддержку Виктора Гончаренко. Фото Александр Рогулев, "СЭ"
Баннер фанатов ЦСКА в поддержку Виктора Гончаренко. Фото Александр Рогулев, "СЭ"
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Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко. На полотне, появившемся в фан-секторе армейцев, написано «Михалыч, мы с тобой! Собака лает, караван идет».

После поражения от «Эспаньола» в групповом турнире Лиги Европы Гончаренко в раскритиковала жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова — Людмила. Позже она извинилась за свои слова в социальной сети. (Александр Рогулев)

Жена главного селекционера ЦСКА атаковала Гончаренко. Разве она права?! //
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ЦСКА — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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