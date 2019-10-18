Дзагоев и Магнуссон провели автограф-сессию в Hyundai MotorStudio

В пятницу, 18 октября в Москве состоялась автограф-сессия с участием футболистов ЦСКА Алана Дзагоева и Хердура Магнуссона. Мероприятие состоялось в здании Hyundai MotorStudio на Новом Арбате, оно было организовано в рамках многолетнего партнерства между армейским клубом и брендом Hyundai. На протяжении двух часов игроки раздавали автографы, фотографировались и общались с болельщиками.



В апреле этого года компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА подписали договор о сотрудничестве. Впервые Hyundai выступила партнером красно-синих в 2010 году, таким образом, став одним из самых долгосрочных партнеров ПФК ЦСКА на настоящий момент.