Пять голов, дубль Сантоса и гол-красавец от Тикнизяна: как ЦСКА провел товарищеский матч с «Коломной»

ЦСКА в своем официальном Twitter представил видеообзор товарищеского матча с «Коломной» (5:1). Дублем отметился Лукас Сантос.

Армейцы занимаются пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, отставая от лидера на одно очко. Ближайший матч ЦСКА проведет 20 октября в 13-м туре РПЛ на выезде против «Уфы».

Обзор вчерашнего матча с Коломной с пятью голами #ЦСКА, включая красивейшие голы @lucas_santos и Тикнизяна: https://t.co/yQISxzZCdU — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 15, 2019

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