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Васин приступил к тренировкам

20:32
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ЦСКА начал подготовку к матчу 13-го тура чемпионата России против «Уфы». К тренировкам приступил защитник Виктор Васин, сообщает Twitter армейцев.

В сентября 30-летний игрок был прооперирован в одной из клиник Германии. Васину провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме.

В этом сезоне Васин провел 4 матча в чемпионате России, а в прошлом — всего 6 игр.

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