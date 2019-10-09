ЦСКА сыграет с «Коломной»

ЦСКА проведет товарищеский матч с выступающей в Олимп-ПФЛ «Коломной», сообщает официальный сайт армейцев.

Игра пройдет в понедельник, 14 октября, на московском стадионе «Октябрь», начало — в 14:00. Вход на стадион будет бесплатный.

За ЦСКА не сыграют футболисты, вызванные в сборные.

В текущем сезоне «Коломна» занимает 13-е место в зоне Запад второго дивизиона с 8 очками. Подмосковная команда лишь на 2 балла опережает замыкающую таблицу санкт-петербуржскую «Звезду».

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