РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ   //    ЦСКА

Невероятный гол Лукаса Сантоса головой. Оцените траекторию полета мяча после удара игрока ЦСКА

16:50
Теги:

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос забил головой в товарищеском матче с «Коломной» (5:1). Бразилец отличился с подачи защитника Георгия Щенникова с левого фланга, отправив мяч в девятку ворот голкипера гостей.

Летом 2019 года армейцы арендовали Сантоса у «Васку да Гамы» до января с опцией последующего выкупа.

ЦСКА — Коломна

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир