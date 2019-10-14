Невероятный гол Лукаса Сантоса головой. Оцените траекторию полета мяча после удара игрока ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос забил головой в товарищеском матче с «Коломной» (5:1). Бразилец отличился с подачи защитника Георгия Щенникова с левого фланга, отправив мяч в девятку ворот голкипера гостей.

Летом 2019 года армейцы арендовали Сантоса у «Васку да Гамы» до января с опцией последующего выкупа.