Невероятный гол Лукаса Сантоса головой. Оцените траекторию полета мяча после удара игрока ЦСКА
16:50
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос забил головой в товарищеском матче с «Коломной» (5:1). Бразилец отличился с подачи защитника Георгия Щенникова с левого фланга, отправив мяч в девятку ворот голкипера гостей.
Летом 2019 года армейцы арендовали Сантоса у «Васку да Гамы» до января с опцией последующего выкупа.
Ничего такого, просто Лукас Сантос с ростом 162 см забивает головой. ?? pic.twitter.com/qQjw1xh15l— Mike (@VitViky) October 14, 2019