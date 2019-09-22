ЦСКА — «Краснодар»: все голы матча
ЦСКА дома принимает «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
На 32-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич открыл счет с 11-метровой отметки. Спустя 5 минут форвард армейцев Федор Чалов удвоил преимущество москвичей. На 41-й минуте встречи Влашич забил второй гол.
Во второй половине форвард гостей Маркус Берг забил впервые после перехода в «Краснодар». Швед оформил дубль за четыре минуты.
32-я минута: гол Влашича
? Никола Влашич уверенно реализовал пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #ЦСКАКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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37-я минута: гол Чалова
Точный выстрел Фёдора Чалова в дальний угол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #ЦСКАКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/QkeaN4HgwH
41-я минута: второй гол Влашича
? Никола Влашич оформляет дубль в концовке первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #ЦСКАКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/5yRQ8AzImM
57-я минута: гол Берга
? Первый гол Маркуса Берга в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #ЦСКАКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/zWez0IC0fe
60-я минута: гол Берга
?? Маркус Берг оформляет дубль за 3 минуты.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #ЦСКАКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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