ЦСКА дома принимает «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На 32-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич открыл счет с 11-метровой отметки. Спустя 5 минут форвард армейцев Федор Чалов удвоил преимущество москвичей. На 41-й минуте встречи Влашич забил второй гол.

Во второй половине форвард гостей Маркус Берг забил впервые после перехода в «Краснодар». Швед оформил дубль за четыре минуты.

32-я минута: гол Влашича

37-я минута: гол Чалова

41-я минута: второй гол Влашича

57-я минута: гол Берга

60-я минута: гол Берга

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