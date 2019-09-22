РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ   //    ЦСКА

ЦСКА — «Краснодар»: все голы матча

20:55
Теги:

ЦСКА дома принимает «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На 32-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич открыл счет с 11-метровой отметки. Спустя 5 минут форвард армейцев Федор Чалов удвоил преимущество москвичей. На 41-й минуте встречи Влашич забил второй гол.

Во второй половине форвард гостей Маркус Берг забил впервые после перехода в «Краснодар». Швед оформил дубль за четыре минуты.

32-я минута: гол Влашича

37-я минута: гол Чалова

41-я минута: второй гол Влашича

57-я минута: гол Берга

60-я минута: гол Берга

ЦСКА — Краснодар

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 19813
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир