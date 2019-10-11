Блиц Облякова: кого бы он вернул в ЦСКА и почему его называют «Колобок»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поучаствовал в блиц-опросе клубной пресс-службы об особенностях одноклубников.

— Кто помог адаптироваться в ЦСКА?

— Адаптироваться помогли несколько футболистов. Чалов, Чернов, Кучаев. Виктор Михайлович (Гончаренко) тоже помог очень сильно.

— Кто больше всего заводит команду?

— Виктор Михайлович, конечно. Игорь Акинфеев еще.

— Вам часто «пихают»?

— Да нет, думаю, просто рабочий подсказ, «пихача» особо нет никакого.

— Кто самый выносливый?

— Тики (Наир Тикнизян).

— Кто больше всех забивает на тренировках.

— Федя, я думаю (Чалов).

— Кто из иностранцев лучше всех ориентируется в Москве?

— Бистрович.

— Кто самый эмоциональный?

— Дзага (Дзагоев). Этот характер. Точно он!

— Кто лучше всех открывается под передачу?

— Федя.

— Кто лучше всех бьет пенальти?

— Я!

— Кого из ушедших игроков хотели бы вернуть?

— Головин. С ним было бы интересно поиграть и потренироваться.

— Кого можете назвать душой команды?

— Набабкин.

— Есть какие-то запомнившиеся от него шутки?

— Ну из-за того, что у меня лицо кругловатое, может назвать меня «колобок».

— С кем из команды вы бы хотели поменяться на один матч телами?

— С Влашичем. Интересно, как он двигается и обыгрывает игроков.

— Кто самый рисковый?

— На поле Ильзат (Ахметов), в жизни — Кучаев.

— Кто дольше всех собирается перед матчем или тренировкой?

— Чалов и Кучаев, дольше всех все делают.

— Кто больше всех делает селфи?

— Магнуссон, наверное.

— Кто самый творческий?

— Думаю, Ильзат.

— Кто любит приукрасить истории?

— Наба (Набабкин). Если он рассказывает, то всегда приукрашивает.

— Кто главный модник?

— Магнуссон.

— Кто от природы самый талантливый?

— Думаю, Магнуссон.

— Кто самый амбициозный?

— Все амбициозные. И я в том числе.

— Кто самый умный?

— Думаю, Кучай (Кучаев) самый умный.