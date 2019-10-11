Блиц Облякова: кого бы он вернул в ЦСКА и почему его называют «Колобок»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поучаствовал в блиц-опросе клубной пресс-службы об особенностях одноклубников.
— Кто помог адаптироваться в ЦСКА?
— Адаптироваться помогли несколько футболистов. Чалов, Чернов, Кучаев. Виктор Михайлович (Гончаренко) тоже помог очень сильно.
— Кто больше всего заводит команду?
— Виктор Михайлович, конечно. Игорь Акинфеев еще.
— Вам часто «пихают»?
— Да нет, думаю, просто рабочий подсказ, «пихача» особо нет никакого.
— Кто самый выносливый?
— Тики (Наир Тикнизян).
— Кто больше всех забивает на тренировках.
— Федя, я думаю (Чалов).
— Кто из иностранцев лучше всех ориентируется в Москве?
— Бистрович.
— Кто самый эмоциональный?
— Дзага (Дзагоев). Этот характер. Точно он!
— Кто лучше всех открывается под передачу?
— Федя.
— Кто лучше всех бьет пенальти?
— Я!
— Кого из ушедших игроков хотели бы вернуть?
— Головин. С ним было бы интересно поиграть и потренироваться.
— Кого можете назвать душой команды?
— Набабкин.
— Есть какие-то запомнившиеся от него шутки?
— Ну из-за того, что у меня лицо кругловатое, может назвать меня «колобок».
— С кем из команды вы бы хотели поменяться на один матч телами?
— С Влашичем. Интересно, как он двигается и обыгрывает игроков.
— Кто самый рисковый?
— На поле Ильзат (Ахметов), в жизни — Кучаев.
— Кто дольше всех собирается перед матчем или тренировкой?
— Чалов и Кучаев, дольше всех все делают.
— Кто больше всех делает селфи?
— Магнуссон, наверное.
— Кто самый творческий?
— Думаю, Ильзат.
— Кто любит приукрасить истории?
— Наба (Набабкин). Если он рассказывает, то всегда приукрашивает.
— Кто главный модник?
— Магнуссон.
— Кто от природы самый талантливый?
— Думаю, Магнуссон.
— Кто самый амбициозный?
— Все амбициозные. И я в том числе.
— Кто самый умный?
— Думаю, Кучай (Кучаев) самый умный.