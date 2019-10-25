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ЦСКА вспомнил, как 16 лет назад выиграл свой первый чемпионат страны. А вы помните, как это было?

15:28
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16 лет назад 25 октября 2003 года ЦСКА завоевал первое золото чемпионата страны, этому факту армейский клуб посвятил пост в Twitter.

В «золотом» матче ЦСКА обыграл «Ротор» со счетом 3:0. После этого армейцы еще 5 раз выигрывали чемпионат страны и завоевали Кубок УЕФА.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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