Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с «Коломной». Защитник Георгий Щенников, недавно вернувшийся в общую группу после перелома лодыжки, начнет встречу с первых минут.

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян, Елеев, Карпов, Крачковский, Мардашвили.