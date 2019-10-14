РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ   //    ЦСКА

Щенников — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Коломной»

14:00

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с «Коломной». Защитник Георгий Щенников, недавно вернувшийся в общую группу после перелома лодыжки, начнет встречу с первых минут.

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян, Елеев, Карпов, Крачковский, Мардашвили.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир