Щенников — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Коломной»
14:00
Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с «Коломной». Защитник Георгий Щенников, недавно вернувшийся в общую группу после перелома лодыжки, начнет встречу с первых минут.
Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян, Елеев, Карпов, Крачковский, Мардашвили.
Стартовый состав #ЦСКА на товарищеский матч с Коломной! pic.twitter.com/IdSCoV9quc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 14, 2019
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