Арнор Сигурдссон: «ЦСКА — команда, которая может вернуться даже после разгромного поражения»
21:48
Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал реакцию команды на поражение от «Лудогорца» (1:5) в 1-м матче группового этапа Лиги Европы
— Как команда отреагировала на поражение от «Лудогорца»?
— Конечно, мы не можем быть рады такому счету. Мы отдохнули, подготовились и показали характер. Показали, что ЦСКА — команда, которая может вернуться. (Константин Колмаков)
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