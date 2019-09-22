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Арнор Сигурдссон: «ЦСКА — команда, которая может вернуться даже после разгромного поражения»

21:48
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Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал реакцию команды на поражение от «Лудогорца» (1:5) в 1-м матче группового этапа Лиги Европы

— Как команда отреагировала на поражение от «Лудогорца»?

— Конечно, мы не можем быть рады такому счету. Мы отдохнули, подготовились и показали характер. Показали, что ЦСКА — команда, которая может вернуться. (Константин Колмаков)

ЦСКА — Краснодар

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