Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал реакцию команды на поражение от «Лудогорца» (1:5) в 1-м матче группового этапа Лиги Европы

— Как команда отреагировала на поражение от «Лудогорца»?

— Конечно, мы не можем быть рады такому счету. Мы отдохнули, подготовились и показали характер. Показали, что ЦСКА — команда, которая может вернуться. (Константин Колмаков)

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