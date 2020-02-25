Чорлука заявил, что хочет завершить карьеру в «Локомотиве»

Сегодня, 25 февраля, «Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой. Соглашение с 34-летним футболистом будет рассчитано до лета 2021 года.

— Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива», — цитирует игрока официальный сайт клуба. — Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года — клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве».

Хорват выступает за московский клуб с 2012 года. За это время он провел в составе железнодорожников 201 матч и забил 8 мячей. С «Локо» он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.