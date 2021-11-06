Чорлука: «Больше всего в России удивило плохое судейство и непрофессионализм российских футболистов»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что больше всего удивило его в России.

«Больше всего меня удивило плохое судейство и непрофессионализм российских футболистов, — приводит слова Чорлуки Nacional.hr. - Сейчас молодые российские футболисты другие, но уже в 17 лет их привязывают к агентам, которые подталкивают их в клубы, где комиссионные будут выше. Российские команды не показывают игру европейского уровня, но сборная меняется, и начинает играть в более современный футбол«.

Также защитник высказался о причине отсутствия в России топовых футболистов.

«Финансовая мощь российских клубов потрясающая, но только трое футболистов национальной команды России играют за границей: Головин, Миранчук и Черышев. Все остальные выступают во внутреннем первенстве, потому что, находясь дома, имеют большие контракты, что приводит к отсутствию амбиций», — сказал он.

Чорлука играл за «Локомотив» с 2012-го по 2021 год. В составе московского клуба защитник стал чемпионом России, обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны.