«Спартак» контактирует с Ваноли
Как стало известно «СЭ» из источников в Италии, на случай замены Руя Витории по результатам первой части сезона красно-белые контактируют с Паоло Ваноли, который долгое время работал одним из ассистентов Антонио Конте. Подобная информация уже появлялась в соцсетях. Конте сейчас возглавил «Тоттенхэм», но Ваноли в его штаб не вошел.
Речь идет о назначении в январе. При этом кандидатуру 49-летнего специалиста, с которым в столицу России могут прибыть еще несколько тренеров с Апеннин, лоббирует не Франко Камоцци, близкий к акционерам московского клуба, а известный агент Андреа д'Амико.
В последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке».
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