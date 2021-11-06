«Спартак» контактирует с Ваноли

Как стало известно «СЭ» из источников в Италии, на случай замены Руя Витории по результатам первой части сезона красно-белые контактируют с Паоло Ваноли, который долгое время работал одним из ассистентов Антонио Конте. Подобная информация уже появлялась в соцсетях. Конте сейчас возглавил «Тоттенхэм», но Ваноли в его штаб не вошел.

Речь идет о назначении в январе. При этом кандидатуру 49-летнего специалиста, с которым в столицу России могут прибыть еще несколько тренеров с Апеннин, лоббирует не Франко Камоцци, близкий к акционерам московского клуба, а известный агент Андреа д'Амико.

В последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке».