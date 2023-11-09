Чилийский игрок ЦСКА Мендес сравнил жизнь в Москве и Сантьяго

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в разговоре с «СЭ» сравнил жизнь в столице Чили Сантьяго и в Москве.

— Сантьяго как и Москва очень похожи, например, дороги такие же оживленные. В этих городах очень много транспорта. Обычно дорога занимает один или два часа. Но все равно считаю, что это великие и большие города.

— Жизнь в Сантьяго или в Москве?

— Мне очень нравится Москва!

ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.