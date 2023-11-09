Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Виллиам де Оливейра: «Родригао недавно сказал: «Как хорошо, когда ничего не болит!»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Глушенков и Родригао.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал, с кем из бразильцев команды чаще всего общается.

— С кем из бразильцев «Зенита» вы чаще всего общаетесь?

— Наверное, с Дугласом — у наших жен хорошие отношения. С Родригао тоже у нас семейная дружба. Но мы близко общаемся не только с бразильцами — с Вильмаром Барриосом, с Иваном Сергеевым, с Александром Ерохиным. Даня Круговой — я вообще для него как старый друг, ведь я с ним еще в «Уфе» работал. Но, конечно, не только с ними — в любой момент любой игрок может что-то спросить, и мы все обсудим.

— Дуглас — капитан «Зенита». Как проявляются его лидерские качества вне поля?

— Дуглас — большой профессионал. Его отношение к тренировкам, к жизни за пределами поля — все это вызывает уважение. Он семейный человек, нигде и никогда не слышал ничего плохого о Дугласе. Он сам себя сделал. Важно и то, как стабилен наш капитан: он постоянно играет в основном составе, не выпадает, редко получает травмы.

— А вот Родригао недавно восстановился от тяжелого повреждения. Как он сейчас?

— Сейчас полностью здоров. Он даже недавно сказал: «Как хорошо, когда ничего не болит!» Понятно, что ему нужно играть и набирать тонус. Но в остальном его больше ничего не беспокоит.

— Почему я спрашиваю: в матче с «Ахматом», когда «Зенит» пропустил, был момент, в котором Родригао странно выставил ногу навстречу бежавшему Конате. Он боялся вновь травмироваться?

— Нет. Мы разбирали этот момент. Он думал, что Конате сыграет иначе. Потом Родригао сам признал свою ошибку и сказал, что нужно было просто выносить мяч. Это была просто техническая помарка — он хотел сохранить мяч, а зря.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Дуглас Сантос
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
0
Читайте также
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»
В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ-2»
Путин поручил известить россиян об изменениях в защите от долговых нагрузок
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чилийский игрок ЦСКА Мендес сравнил жизнь в Москве и Сантьяго
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости