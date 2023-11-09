Виллиам де Оливейра: «Родригао недавно сказал: «Как хорошо, когда ничего не болит!»
Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал, с кем из бразильцев команды чаще всего общается.
— С кем из бразильцев «Зенита» вы чаще всего общаетесь?
— Наверное, с Дугласом — у наших жен хорошие отношения. С Родригао тоже у нас семейная дружба. Но мы близко общаемся не только с бразильцами — с Вильмаром Барриосом, с Иваном Сергеевым, с Александром Ерохиным. Даня Круговой — я вообще для него как старый друг, ведь я с ним еще в «Уфе» работал. Но, конечно, не только с ними — в любой момент любой игрок может что-то спросить, и мы все обсудим.
— Дуглас — капитан «Зенита». Как проявляются его лидерские качества вне поля?
— Дуглас — большой профессионал. Его отношение к тренировкам, к жизни за пределами поля — все это вызывает уважение. Он семейный человек, нигде и никогда не слышал ничего плохого о Дугласе. Он сам себя сделал. Важно и то, как стабилен наш капитан: он постоянно играет в основном составе, не выпадает, редко получает травмы.
— А вот Родригао недавно восстановился от тяжелого повреждения. Как он сейчас?
— Сейчас полностью здоров. Он даже недавно сказал: «Как хорошо, когда ничего не болит!» Понятно, что ему нужно играть и набирать тонус. Но в остальном его больше ничего не беспокоит.
— Почему я спрашиваю: в матче с «Ахматом», когда «Зенит» пропустил, был момент, в котором Родригао странно выставил ногу навстречу бежавшему Конате. Он боялся вновь травмироваться?
— Нет. Мы разбирали этот момент. Он думал, что Конате сыграет иначе. Потом Родригао сам признал свою ошибку и сказал, что нужно было просто выносить мяч. Это была просто техническая помарка — он хотел сохранить мяч, а зря.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3