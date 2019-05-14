Чешская полиция ждет, что выпавшая из окна свидетельница по делу Кокорина и Мамаева сама расскажет о проишествии

Полицейские считают, что показания Екатерины Бобковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, внесут ясность в инцидент с падением с балкона.

Девушка выпала из окна в одном из городов Чехии 10 мая, в результате она получила множественные повреждения и медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы.

– Ждем, когда состояние здоровья пострадавшей улучшится до такой степени, что она сможет дать показания, – цитирует представителя следствия Лукаша Винценца ТАСС. – Из материалов следствия следует, что нет ни одного свидетеля ее падения с балкона четвертого этажа, на который она вышла покурить. Лишь она может сказать, что же произошло.

По версии следствия, Бобкова находилась на балконе одна. Она курила сигарету, "опираясь или сев на его перила". В какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала на землю более чем с десятиметровой высоты.

Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна