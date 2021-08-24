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Черданцев прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ»

15:34
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».

«Не знал об его уходе, от вас только первый раз услышал. Я, честно говоря, немного удивлен, потому что только вчера с ним разговаривал. Пока я не могу ничего сказать, так как не знаю подробностей», — сказал Черданцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

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