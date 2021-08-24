Глушаков предположил, что Нобель Арустамян может стать агентом
15:28
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на уход комментатор Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ» после скандального интервью с Павлом Мамаевым.
«Нобель — хороший комментатор и профессионал своего дела. Он знает, что делать. Может, мы его увидим в другой сфере, той же агентской деятельности. Желаю ему удачи!», — сказал Глушаков.
По словам Арустамяна, формат получившегося разговора с Мамаевым противоречит его принципам. Несмотря на просьбы журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он решил покинуть спортивный телеканал.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю