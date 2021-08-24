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Глушаков предположил, что Нобель Арустамян может стать агентом

15:28
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на уход комментатор Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ» после скандального интервью с Павлом Мамаевым.

«Нобель — хороший комментатор и профессионал своего дела. Он знает, что делать. Может, мы его увидим в другой сфере, той же агентской деятельности. Желаю ему удачи!», — сказал Глушаков.

По словам Арустамяна, формат получившегося разговора с Мамаевым противоречит его принципам. Несмотря на просьбы журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он решил покинуть спортивный телеканал.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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