Чалов: «Я был бы очень рад возвращению Фернандеса в ЦСКА. Марио важен для нас»

Форвард ЦСКА Федор Чалов отреагировал на возможное возвращение в московский клуб бразильского защитника Марио Фернандеса.

«Я очень хотел бы, чтобы Марио вернулся в ЦСКА. Мы всегда его ждем. Марио — футболист высочайшего класса. Если ведутся разговоры, то я был бы очень рад возвращению. Марио важен для нас и как человек в раздевалке», — цитирует Чалова Sport24.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В конце апреля 32-летний защитник разорвал арендный контракт с «Интернасьоналом». 10 мая сообщалось, что футболист рассматривает возможность возвращения в ЦСКА в летнее трансферное окно.