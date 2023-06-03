РПЛ: ЦСКА — «Ростов», «Крылья Советов» — «Спартак» и другие матчи 30-го тура

Заключительный тур чемпионата России сезона-2022/23.

Все матчи пройдут в одно время и начнутся в 17.00 мск.

Расклады борьбы за второе место и непопадание в стыковые матчи РПЛ с первой лигой можно посмотреть здесь.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь //

Календарь всех матчей сезона-2022/23 — по этой ссылке