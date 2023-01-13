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Сегодня, 18:44

Камоцци — о возможном уходе Мевли: «У него нет того уровня, чтобы играть за «Спартак»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Николай Рассказов и Миха Мевля.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе защитников Михи Мевли и Николая Рассказова из «Спартака».

«Рассказову не повезло в «Спартаке». Я бы не сказал, что он посредственный игрок. Напротив. Но вот Мевля... Я не знаю, кто его привел, но у него нет того уровня, чтобы играть за «Спартак», — сказал Камоцци «СЭ».

25-летний Рассказов и 32-летний Мевля не полетели на первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдетс 13 по 27 января.

Мевля выступает за красно-белых с осени 2022-го. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями.

Миха Мевля
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар

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