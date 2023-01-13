Камоцци — о возможном уходе Мевли: «У него нет того уровня, чтобы играть за «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе защитников Михи Мевли и Николая Рассказова из «Спартака».

«Рассказову не повезло в «Спартаке». Я бы не сказал, что он посредственный игрок. Напротив. Но вот Мевля... Я не знаю, кто его привел, но у него нет того уровня, чтобы играть за «Спартак», — сказал Камоцци «СЭ».

25-летний Рассказов и 32-летний Мевля не полетели на первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдетс 13 по 27 января.

Мевля выступает за красно-белых с осени 2022-го. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями.