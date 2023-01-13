Футболисты «Спартака» прилетели на сбор в Дубай

Футболисты «Спартака» 13 января прилетели на сбор в Дубай (ОАЭ).

Тренировочный сор московской команды продлится с 13 по 27 января.

Ранее «Спартак» опубликовал список футболистов, которые начнут подготовку ко второй части сезона РПЛ.

На первом сборе «Спартак» проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником красно-белых станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.