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Канчельскис не считает, что многие легионеры уедут после решения CAS

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Андрей Канчельскис.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию российских клубов на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с командами из РФ.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Я думаю, что здесь человеческий фактор должен повлиять и повлияет на каждого футболиста. Захочет ли он оставаться в России или не захочет. В любом случае у них есть контракт и соглашение. Я думаю, что у нас в России ни одного легионера не обижали. Отношение к ним было хорошее. Сами футболисты будут принимать решение. Многие ли футболисты после этого решения покинут российские клубы? Я думаю, что никто из них не в обиде. Да, были какие-то инциденты, но в редких случаях. Это футбол. Это жизнь. Бывают моменты, когда психологически не выдерживают, срываются. Но в любом случае, насколько я следил и смотрел, к легионерам относились очень хорошо. Не думаю, что многие сейчас соберут вещи и будут уезжать. Футболисты должны так же относиться ко всем руководителям футбольных клубов, как относились к ним. Да, ситуация нехорошая. Но они должны отвечать добротой. Так же, как относились к ним», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

13 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановлении контрактов c легионерами.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФИФА
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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